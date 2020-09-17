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Toroslar’da, piknik ve mesire alanları düzenli olarak temizleniyor

MERSİN HABERLERİ  | 17.09.2020 16:37 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki piknik ve mesire alanlarını düzenli olarak temizliyor.Belediye, rutin temizlik çalışmaları kapsamında vatandaşların özellikle yaz mevsiminde yoğun ilgi gösterdiği yeşil alanların bakımına önem vererek, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdürüyor.

Toroslar’da, piknik ve mesire alanları düzenli olarak temizleniyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki piknik ve mesire alanlarını düzenli olarak temizliyor.
Belediye, rutin temizlik çalışmaları kapsamında vatandaşların özellikle yaz mevsiminde yoğun ilgi gösterdiği yeşil alanların bakımına önem vererek, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin dört bir yanında gerçekleştirilen temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra piknik ve mesire alanlarının temizliği de titizlikle yapılıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çöp kutularına atılmayan atıkların çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğunu belirterek, "Doğamızı atıkların verdiği zarardan hep birlikte koruyalım" dedi.
İlçedeki piknik alanlarını düzenli olarak temizleyerek, vatandaşlara daha sağlıklı ortamlar sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, "Doğanın kıymetini daha da iyi anladığımız bugünlerde eşsiz güzelliklere sahip yeşil alanlarımızın temizlik ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdık. Hemşehrilerimizden de aynı duyarlılıkla bu alanları korumalarını ve temiz tutmalarını bekliyoruz. Özenle temizlik ve bakımını yaptığımız yeşil alanlarımızı koruyup, temiz tutarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Toroslar’da, piknik ve mesire alanları düzenli olarak temizleniyor

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