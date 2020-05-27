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Toroslar’da Ramazan Bayramı dolu dolu yaşandı

MERSİN HABERLERİ  | 27.05.2020 13:58 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi’nin gezici bayram tırı ile ilçe merkezinin yanı sıra yaylalarda da vatandaşlar neşe içerisinde dolu dolu bir Ramazan Bayramı geçirdi.Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan ayında sokak iftarları ve Ramazan eğlenceleri gerçekleştiremeyen Toroslar Belediyesi, online ortama taşıdığı ’Toroslar’da Ramazan’ programının yanı sıra bayramda da vatandaşlara manevi ve keyifli bir atmosfer yaşattı.Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlar, boş kalan sokaklarda bayram tırından yükselen nefes musiki topluluğunun canlı performansı ve animasyon ekiplerinin gösterileriyle renkli anlara şehit oldu.

Toroslar Belediyesi’nin gezici bayram tırı ile ilçe merkezinin yanı sıra yaylalarda da vatandaşlar neşe içerisinde dolu dolu bir Ramazan Bayramı geçirdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan ayında sokak iftarları ve Ramazan eğlenceleri gerçekleştiremeyen Toroslar Belediyesi, online ortama taşıdığı ’Toroslar’da Ramazan’ programının yanı sıra bayramda da vatandaşlara manevi ve keyifli bir atmosfer yaşattı.
Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlar, boş kalan sokaklarda bayram tırından yükselen nefes musiki topluluğunun canlı performansı ve animasyon ekiplerinin gösterileriyle renkli anlara şehit oldu. İlçenin dört bir yanını gezen tır, büyük ilgi gördü.
"Toroslar’da her bayram güzel, her bayram coşkulu geçiyor"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bu bayramda evlerimizde kaldık ama gezici tırımız ile evlere neşe kattık" diyerek, "Gönül isterdi ki büyüklerimizi ziyaret edelim, hemşehrilerimizle kucaklaşalım ve küçüklerimizin gözlerinden öpelim. Ancak bu süreci gerekli önlemleri alarak ve tedbirlere uyarak hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Biz de Toroslar Belediyesi olarak bayram coşkusunu gezici bayram tırımız ile vatandaşlarımızın ayağına götürdük. Bizler her zaman zorlukların üstesinden gelen bir millet olduk. Bu bayramda aramıza giren mesafeleri bayram tırımız ile biraz olsun kapattık. Hemşehrilerimizin sevincini görmek bizleri daha da mutlu etti. İnşallah gelecek bayramlarda yine bir arada olacak, kucaklaşacağız. Hemşehrilerimizden biraz daha sabırlı olmalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını istiyoruz" dedi.

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