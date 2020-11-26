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Toroslar’da şiddete sıfır tolerans

MERSİN HABERLERİ  | 26.11.2020 12:10 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, düzenlediği farkındalık etkinlikleri ile kadına yönelik şiddete dikkat çekti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında ilçedeki esnafa iş yerlerinde asılmak üzere ’Kadına şiddete sıfır tolerans’ flaması dağıtıldı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, düzenlediği farkındalık etkinlikleri ile kadına yönelik şiddete dikkat çekti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında ilçedeki esnafa iş yerlerinde asılmak üzere ’Kadına şiddete sıfır tolerans’ flaması dağıtıldı. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları da kadınlar ve çocuklarla ayrı gruplar halinde bir araya gelerek şiddet döngüsünü anlatan atölye çalışması gerçekleştirdi.
Esnafları tek tek gezen belediye personeli, üzerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden ’Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın bulunduğu flamaları teslim etti. İlçe esnafı da bu farkındalık çalışmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, flamaları iş yerlerinin cam ve duvarlarına astı. Esnafın bu duyarlı davranışı ile Toroslar’dan tüm Türkiye’ye dayanışma mesajı verildi.
"Kadınlar bilgilendirildi, çocuklar, duygularını emojilerle ifade etti"
Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları şiddet döngüsünü anlatan atölye çalışmasında, kadına yönelik şiddet ve şiddet türlerinin neler olduğu konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Psikologlar, çocuklara yönelik yaptıkları atölye çalışmasında ise şiddetin türlerini emojilerle gösterdi.
"Şiddetin her türlüsüne karşıyız"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Dünyanın birçok yerinde kadına yönelik şiddet olaylarını üzülerek takip ediyoruz. Kadınların şiddet ve istismara maruz kaldıkları bir ortamda toplumun huzur ve refahından söz edilemez. Bu bakımdan biz de Toroslarımızda kadınların güvenle yaşamlarını sürdürebileceği bir ortam sunmak için çalışıyoruz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik. Şiddettin her türlüsüne karşıyız. Kadınların mutlu, şiddetten uzak ve sağlıklı olması dileğiyle, yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınları saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Başkan Yılmaz, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartı’nı imzalayan ilk belediye olduklarını da hatırlatarak, şiddetin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

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