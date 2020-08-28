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Toroslar’da ’şok temizlik’ ekibi sokakları temizliyor

MERSİN HABERLERİ  | 28.08.2020 17:07 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, bünyesinde kurduğu ’şok temizlik’ ekipleriyle sokakları baştan aşağı temizliyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 5 kişiden oluşan iki ekip, her gün iki mahalleye girerek baştan sona köşe bucak temizliyor.

Toroslar’da ’şok temizlik’ ekibi sokakları temizliyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, bünyesinde kurduğu ’şok temizlik’ ekipleriyle sokakları baştan aşağı temizliyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 5 kişiden oluşan iki ekip, her gün iki mahalleye girerek baştan sona köşe bucak temizliyor. Merkez mahallelerin yanı sıra yaylalarda da çalışmalarını sürdüren şok ekibi, sokakları, kaldırımları süpürüyor, yabani otları biçiyor ve boş arsaları temizleyerek görüntü kirliliğinden uzaklaştırıyor.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri rutin temizlik çalışmasının yanı sıra şok temizlik hizmetinin de belirlenen program dahilinde devam ettiğini söyledi. Sokakların, yolların, parkların ve meydanların görünüm ve temizlik bakımından bir ilçenin aynısı olduğunu belirten Yılmaz, "Halkımıza daha sağlıklı ve temiz yaşam alanları sunmak adına özellikle yaz aylarında hemşehrilerimizin vazgeçilmez adresleri arasında yer alan park ve yeşil alanlarımız olmak üzere tüm sokaklarımızda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Şok ekibimiz de her gün iki mahallemizi baştan aşağı temizliyor. Bunun yanı sıra çöp konteynerleri de belli periyotlarla ekiplerimiz tarafından ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden unsurlara karşı önleyici tedbirler alıyoruz. Pandemi döneminde daha da değerini anladığımız temizlik hizmetlerini daha kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

Toroslar’da ’şok temizlik’ ekibi sokakları temizliyor

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