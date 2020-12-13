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Toroslar’da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

MERSİN HABERLERİ  | 13.12.2020 13:53 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.Daha önce ilçede bulanan yeşil alan ve parklara besleme odakları yerleştiren belediye ekipleri, bu besleme odaklarını düzenli olarak mama ve suyla doldurarak, yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.
Daha önce ilçede bulanan yeşil alan ve parklara besleme odakları yerleştiren belediye ekipleri, bu besleme odaklarını düzenli olarak mama ve suyla doldurarak, yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında da özen gösterilen bu çalışma ile sokak hayvanlarının mama ve su gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, hemşehrilerinden de bu konuda hassasiyet göstermelerini istedi. Yılmaz, “Sağlığınız için evde kaldığınız bu günlerde sokakta yemek bulmakta zorlanan minik dostlarımızı unutmuyor, ilçemizdeki parklara yerleştirdiğimiz besleme odaklarını düzenli olarak mama ve suyla dolduruyoruz. Bu zor günlerde siz de onlara bir kap su ve mama bırakın, minik dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Toroslar Belediyesi olarak her dönemde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamasında da minik dostlarımızı beslemeye ve onların yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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