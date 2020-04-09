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Toroslar’da toplu konut alanlarında bakım yapılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 09.04.2020 14:36 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, "Sokakta Temizlik Var" projesi kapsamında toplu konut alanlarındaki ada içlerinde bakım çalışması başlattı.Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe halkının daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.

Toroslar Belediyesi, "Sokakta Temizlik Var" projesi kapsamında toplu konut alanlarındaki ada içlerinde bakım çalışması başlattı.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe halkının daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. "Sokakta Temizlik Var" projesi kapsamında her gün iki mahallede 10’ar kişilik ekiple temizlik çalışması yapan belediye, ilçede bulunan toplu konut alanlarındaki ada içlerinde de kapsamlı bir çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Güneykent, Akbelen ve Halkkent mahallelerindeki toplu konut alanlarında görüntü ve çevresel kirlilik oluşturan moloz yığınlarını kaldırarak, yabani otları temizliyor.

"İlçemizde bahar temizliği hızla devam ediyor"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar halkına daha kaliteli ve daha temiz yaşam alanları sunmak amacıyla çevre temizlik ve düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Havaların ısınmasıyla birlikte temizlik çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Ekiplerimiz, toplu konut alanlarımızda ada içi çevre düzenleme çalışması yapıyor. Bölgemizde tespit ettiğimiz çalışmalarımızın dışında muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın da taleplerini değerlendirerek hizmetlerimizi planlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Amacımız, halkımızın ortak kullanımına açık olan alanları daha hijyenik, sağlıklı ve bakımlı hale getirmektir" dedi.

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