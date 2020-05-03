Toroslar’da virüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında günlük uyguladığı yol yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde de aralıksız devam etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçlerine ait binaların yanı sıra kısıtlama sırasında faaliyetlerine devam eden fırın ve unlu mamul satışı yapan işletmeler, eczaneler ve sağlık kuruluşlarında dezenfeksiyon işlemi yaparken, sokaklar da yıkanarak hijyenik hale getirildi.

"Rehavete kapılmayalım, tedbirlere harfiyen uyalım"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs salgınına karşı mücadelenin başarıyla yürütüldüğünü ancak vatandaşların rehavete kapılmaması ve tedbirlere harfiyen uyması gerektiğini söyledi.

"Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız" diyen Yılmaz, "Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte ilçemizde vatandaşlarımızın ortak kullandığı tüm alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını genişleterek sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Dezenfeksiyon çalışmalarımız sokağa çıkma kısıtlaması süresince de devam ediyor. Devletimizin aldığı önlemler ve biz yerel yönetimlerin yaptığı tedbir çalışmaları ile vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgından dünyada en az etkilenen ülkelerden biriyiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve sosyal izolasyonu sağlamalarıdır. Toroslar Belediyesi olarak 7/24 teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz. Bu sıkıntılı süreci ortak dayanışmayla atlatacağız” ifadelerini kullandı.

