Toroslar’da virüse karşı ’Vefa Sosyal Hizmet Grubu’ oluşturuldu

Mersin’in Toroslar ilçesinde korona virüs salgınına karşı ’Vefa Sosyal Hizmet Grubu’ oluşturulduğu bildirildi.

Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilçe kamu kurum müdürleriyle bir araya gelerek gece mesaisi yaptı. Toroslar Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda, korona virüs salgınına karşı ilçede alınan tedbir ve önlemler masaya yatırıldı. Halk sağlığının korunması ve salgının önlenmesi adına kurumlar arası çalışmaların koordineli bir şekilde değerlendirildiği toplantıda, ’Vefa Sosyal Hizmet Grubu’ oluşturularak, çalışmaların ve alınacak tedbirlerin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi amaçlandı.

"Önlemlerimizi arttırdık"

Başkan Yılmaz, kısa sürede yayılma hızı ve ölümcül sonuçlarıyla Türkiye’yi de tehdit eden hastalığın ortaya çıktığı ilk günden bu yana ilçe genelinde tedbir çalışmalarını hassasiyetle yürüttüklerini belirterek, "Yeni tip korona virüse karşı halkımızın sağlığı için aldığımız tedbirleri gece gündüz demeden titiz bir şekilde yerine getiriyoruz" dedi.

"Halk sağlığını korumak için el birliğiyle çalışıyoruz" diyen Yılmaz, "Kaymakamımız Ahmet Hikmet Şahin ve ilçemizin kamu kurum müdürleriyle gece mesaisinde bir araya gelerek virüse karşı aldığımız tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Belediye olarak hijyene çok önem veriyor ve halkımızın kullandığı ortak alanları sürekli dezenfekte ediyoruz. Rutin temizlik hizmetlerimizi de aksatmadan daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hem sosyal medya hesaplarımız hem de duyuru alanlarımız aracılığıyla korona virüsten nasıl korunacağımıza ilişkin vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, bakanlıklarımız tarafından hazırlanan genelgeleri de yayınlayarak toplumda duyarlılık oluşturulmasını sağlıyoruz. Salgına karşı mücadeleye titiz ve kararlı bir şekilde, el birliğiyle devam edeceğiz. İlçemizdeki kamu kurum müdürlerimizle bir koordinasyon içerisinde olmak ve kurumlar arasında görüş alışverişini sağlamak adına toplanarak Vefa Sosyal Hizmet grubunu oluşturduk" ifadelerini kullandı.

