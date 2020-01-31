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Toroslar’da yeni yerleşim yerlerinin yolları açılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 31.01.2020 16:02 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesince, ilçede gelişim gösteren yeni yerleşim alanlarında yol açma ve düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tahrip olan yolların bakım ve onarımının yanı sıra asfalt, kilit parke, yeni yol açım ve genişletme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdüren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu kapsamda Portakal ve Kaşlı mahallelerinde yol açım, Yalınayak Mahallesi’nde de yol düzenleme çalışması yaptı.Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların rahat ve kaliteli hizmet alması için çalıştıklarını belirterek, "Toroslarımıza yeni ve modern bir çehre kazandırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Toroslar’da yeni yerleşim yerlerinin yolları açılıyor

Toroslar Belediyesince, ilçede gelişim gösteren yeni yerleşim alanlarında yol açma ve düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tahrip olan yolların bakım ve onarımının yanı sıra asfalt, kilit parke, yeni yol açım ve genişletme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdüren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu kapsamda Portakal ve Kaşlı mahallelerinde yol açım, Yalınayak Mahallesi’nde de yol düzenleme çalışması yaptı.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların rahat ve kaliteli hizmet alması için çalıştıklarını belirterek, "Toroslarımıza yeni ve modern bir çehre kazandırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizde tespit ettiğimiz yerlerimizin yanı sıra mahalle muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın da taleplerini göz önünde bulundurarak yol yapım hizmetlerimizi programlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar mahallelerimizin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı ve konforu da sağlayarak ilçemizin gelişmesine katkı sağlıyor" dedi.

Toroslar’da yeni yerleşim yerlerinin yolları açılıyor

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