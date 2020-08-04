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Toroslar’da yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 04.08.2020 15:57 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesince, daha konforlu ulaşım hizmeti hedefleri kapsamında ilçe genelinde yol yapım çalışmalarının planlı bir şekilde sürdüğü bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yeni yapılaşmanın olduğu bölgelerde yeni yol açım ve asfalt serim çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Portakal Mahallesi’nde finişerle sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek, ulaşımın daha elverişli hale gelmesini sağlıyor ve sokakları daha estetik bir görünüme kavuşturuyor.Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını yaz aylarında daha da hızlandırdıklarını söyledi.

Toroslar’da yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor

Toroslar Belediyesince, daha konforlu ulaşım hizmeti hedefleri kapsamında ilçe genelinde yol yapım çalışmalarının planlı bir şekilde sürdüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yeni yapılaşmanın olduğu bölgelerde yeni yol açım ve asfalt serim çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Portakal Mahallesi’nde finişerle sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek, ulaşımın daha elverişli hale gelmesini sağlıyor ve sokakları daha estetik bir görünüme kavuşturuyor.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını yaz aylarında daha da hızlandırdıklarını söyledi. "Daha yaşanılabilir bir Toroslar için eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz" diyen Yılmaz, "Yaşam kalitesini yükselten ve ilçemizin çehresini değiştiren yol çalışmalarımızı planlı olarak devam ettiriyoruz. Sıcak asfalt çalışmalarımızın yanı sıra eskiyen ve bozulan yolları da yenileyerek, hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Toroslar’da yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor

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