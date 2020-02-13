Toroslar’daki kreşte çocular eğleniken öğreniyor

Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde çocuklar eğlenirken öğreniyor.

Korukent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Belediyesi Trafik Eğitim Parkındaki binada hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakım Evinde minikler, alanında uzman eğitimciler eşliğinde eğlenceli, sanatsal, kültürel ve sportif aktivitelerle dolu birçok eğitim alıyor. Özellikle çalışan ailelerin huzur ve güven içinde çocuklarını teslim edebileceği bir yuva olan kreş, 0-6 yaş grubundaki çocuklara yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı da sağlıyor. Zeka geliştirici oyunlar, hikaye anlatımı, resim boyama, serbest zaman ve birbirinden farklı sanat etkinliklerinin de yapıldığı kreşte, çocukların özgüven ve kabiliyetleri de ortaya çıkarılıyor.

2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete başlayan kreşte, okul öncesi eğitime uygun olarak verilen programlar kapsamında çocuğun kendi kendini geliştirebilmesini ve kendine yetebilmesini amaç edinen montessori eğitimi, İngilizce, drama, güzel sanatlar, ebru-seramik jimnastik ve dans ile robotik kodlama eğitimleri de veriliyor. Objektif, sözel ve zihinsel testlerin de yapıldığı kreşte minikler, hobi bahçesinde kendi elleriyle ektikleri sebze ve meyveleri de öğreniyor. 07.30 ile 18.30 çalışma saatleri arasında çocukların gelişimlerini destekleyici bir hizmet anlayışı ile sosyolog gözetiminde eğitimler verilirken, ayrıca iki ana ve iki ara öğün sunularak isteyen velilere servis olanağı da sağlanıyor.

“Okul öncesi eğitim, hayatın ilk ve en önemli basamağıdır”

Kreş eğitimi ile çocukların geleceğinin şekillendiğine dikkat çeken Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğreniyorlar. Alanında uzman eğitimciler eşliğinde verilen okul öncesi eğitimlerde çocuklara öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmak esas alınıyor. Bu çocuklarımız için çok önemli. Eğitim hayatlarının devamını etkileyecek olan bu sürecin, doğru ellerde şekillenmesi gerekli. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren kreşimizde, okul öncesi eğitime uygun olarak hizmet vererek burada çocuklarımız hem öğreniyor hem de güzel zaman geçiriyor” dedi.

Yaz dönemi kayıtları başladı

Yaz döneminde de hizmet vermeye devam edecek olan Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların, 0507 512 42 80 numaralı telefondan yetkililere ulaşabileceği bildirilirken, ailelerin çocuklarının kayıtlarını, ikametgah, nüfus cüzdanı fotokopisi, vesikalık, sağlık raporu veya aşı kartları ile yaptırabilecekleri kaydedildi.

