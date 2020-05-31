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Toroslar’daki parklar çiçek açtı

MERSİN HABERLERİ  | 31.05.2020 13:15 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yaz mevsiminin gelmesiyle canlanan park ve yeşil alanlar adeta görsel şölen sunuyor.Toroslar Belediyesi, ilçenin daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yaz mevsiminin gelmesiyle canlanan park ve yeşil alanlar adeta görsel şölen sunuyor.
Toroslar Belediyesi, ilçenin daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Parklarda düzenli olarak yapılan çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına ek olarak yaz mevsimine uygun çiçek ve bitkilerin açması da görenleri kendine hayran bırakıyor.
Halkkent Mahallesi’nde 91 bin metrekarelik alanda bulunan Devlet Parkı başta olmak üzere ilçedeki park ve yeşil alanlar göz alıcı güzellikleriyle salgın sonrası vatandaşların uğrak yeri olacak.
“Tedbir ve sabırla güzel günlere ulaşacağız”
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde bir yandan korona virüse karşı etkin bir mücadele sergilediklerini bir yandan da park ve yeşil alanları yaz mevsimine hazırladıklarını söyledi. “Salgını atlatınca, kısıtlamalar kalktığında park ve yeşil alanlarımız, yine huzur ve güven içinde hemşehrilerimizi ağırlayacak, çocuklarımız doğanın tadını çıkaracak” diyen Yılmaz, “Korona virüs sürecinde boş kalan parklarımızı, salgın sonrası vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekleri mekanlar haline getiriyoruz. Önceliğimiz halkımızın sağlığı. İnşallah yemyeşil parklarımızda yine bir arada olacağımız güzel günler gelecek” ifadelerini kullandı.

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