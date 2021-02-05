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Toroslar’ın 6. ve 7. etap imar planları mecliste kabul edildi

05.02.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Toroslar ’ın 6.

Toroslar ’ın 6. ve 7. etap 1/1000 ölçekli imar planları, Toroslar Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ı geleceğe taşıyacak güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyleyerek, "Toroslarımızı modern şehirciliğin yenilikleriyle buluşturacağımız yeni imar planlarımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.
Toroslar Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısının ikinci oturumunda, 435 hektar alanda hazırlanan 6. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile 780 hektar alanda hazırlanan 7. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin tüm komisyonların ortak raporu görüşülerek oy birliğiyle meclisten geçti.

"Kolektif akılla güzel bir plan ortaya çıktı"
Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, Toroslar’ın geleceğini yakından ilgilendiren yeni imar planlarının hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Yılmaz, "6. ve 7. etap imar planlarımız Toroslarımıza ve Mersinimize hayırlı olsun. Kolektif akılla müşterek bakışla üretmeye devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberliğin meclisimizde yaşanması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Meclis üyelerinden Başkan Yılmaz’a teşekkür
İmar planlarının oy birliği ile geçmesinin ardından söz alan belediye meclis üyeleri, diğer plan çalışmalarının da aynı uzlaşma kültürüyle devam etmesini temenni ettiklerini söyledi. Meclis Üyesi Eren Türker, Yılmaz’a teşekkür ederek, "Toroslarımızın önünün kesilmesini istemedik. Çok güzel bir plan çıktı. Toroslarımıza ve Mersinimize hayırlı olsun. Emeğe geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Toroslar’ın, diğer ilçelerin gıpta ile bakacağı bir bölge olacağını kaydeden Meclis Üyesi Ömer Bilgin ise "İmar planlarının hazırlanmasında emeği geçen başta Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a, meclis üyelerimize ve teknik personele teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Meclis Üyesi Erhan Çontar da 6. ve 7. etabın Toroslar’a hayırlı olmasını dileyerek, "Ortak bir karar sağlandı. Toroslar’ı geleceğe hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu.
Meclis Üyesi Hasan Özalp Önal ise "Uzlaşmacı bir tavır sergilendi. Güzel bir çalışma oldu. İnşallah bu şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.

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