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Toroslar’ın her köşesi gün boyu dezenfekte ediliyor

MERSİN HABERLERİ  | 07.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, yeni korona virüs (Covid-19) salgınına karşı gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı.

Toroslar Belediyesi, yeni korona virüs (Covid-19) salgınına karşı gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı. Bu çerçevede ekipler, ilçenin her köşesini gün boyu dezenfekte ediyor.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü andan itibaren toplum sağlığını korumak adına ilçe genelinde başlatılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda; kamu binaları, sağlık merkezleri, huzurevi, eczaneler, muhtarlıklar, semt pazarları, yolcu minibüsleri ve otobüs durakları gibi vatandaşların ortak kullanım alanları periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, ilçeyi köşe bucak gezerek dezenfekte çalışmalarını gün boyu sürdürürken, elle temasın yoğun olduğu banka ATM’leri ile asansörlere el dezenfekten üniteleri de yerleştirildi.
İlçe halkı, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve ekibine korona virüs salgınına karşı yürüttüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, memnuniyetlerini belirtiyor.

"Bu süreci koordineli bir şekilde yürütüyoruz"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, salgın riski ortadan kalkana kadar teyakkuzda olacaklarını belirterek, “Hiçbir virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Almamız gereken en önemli tedbir; zorunlu olmadıkça evden çıkmamak, hijyen kurallarına uymak ve sosyal mesafeyi korumak. Uyarıları dinleyerek evde kalan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Belediye olarak salgın riski ortadan kalkana kadar 7/24 teyakkuz halinde olacağız" dedi.
Başkan Yılmaz, zorlu bir süreçten geçildiğini ve ilçedeki kamu kurumlarıyla da tam bir koordinasyon içerisinde titizlikle çalıştıklarını ifade ederek, "Önceliğimiz, halkımızın huzuru ve sağlığı. Devlet millet el ele verip bu süreci hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

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