Toroslar’ın her köşesi gün boyu dezenfekte ediliyor

Toroslar Belediyesi, yeni korona virüs (Covid-19) salgınına karşı gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı. Bu çerçevede ekipler, ilçenin her köşesini gün boyu dezenfekte ediyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü andan itibaren toplum sağlığını korumak adına ilçe genelinde başlatılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda; kamu binaları, sağlık merkezleri, huzurevi, eczaneler, muhtarlıklar, semt pazarları, yolcu minibüsleri ve otobüs durakları gibi vatandaşların ortak kullanım alanları periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, ilçeyi köşe bucak gezerek dezenfekte çalışmalarını gün boyu sürdürürken, elle temasın yoğun olduğu banka ATM’leri ile asansörlere el dezenfekten üniteleri de yerleştirildi.

İlçe halkı, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve ekibine korona virüs salgınına karşı yürüttüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, memnuniyetlerini belirtiyor.