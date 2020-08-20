YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar’ın yüksek kesimlerinde yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor

Toroslar’ın yüksek kesimlerinde yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 20.08.2020 15:14 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, özellikle yayla turizminin yoğun yaşandığı ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.Ulaşımın daha kolay sağlanması için yeni yollar açan belediye, kış aylarında yaşanabilecek sağanak yağışlar neticesinde olası taşma ve sel tehlikesine karşı sorun tespit edilen bağlantı yolları üzerinde büz boru döşeme çalışması da yapıyor.

Toroslar’ın yüksek kesimlerinde yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, özellikle yayla turizminin yoğun yaşandığı ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Ulaşımın daha kolay sağlanması için yeni yollar açan belediye, kış aylarında yaşanabilecek sağanak yağışlar neticesinde olası taşma ve sel tehlikesine karşı sorun tespit edilen bağlantı yolları üzerinde büz boru döşeme çalışması da yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Atlılar Mahallesi’nde yeni yol açım ve büz boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yeni yol açım ve büz boru döşeme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu çalışmalarla amacımız yayla yollarının sürekli ulaşıma açık olması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasıdır" dedi.
Toroslar’da geniş bir alanda hizmet verdiklerini kaydeden Yılmaz, "Hemşehrilerimizin hem yaşam kalitesini yükseltmek hem de ilçemizde var olan eksikleri ve öncelikleri çözmek adına plan ve program dahilinde çalışıyoruz. Daha güzel bir Toroslar için hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıran hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Toroslar’ın yüksek kesimlerinde yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Prosinecki ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
Prosinecki ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
İş makinesinin çarptığı adam hayatını kaybetti
İş makinesinin çarptığı adam hayatını kaybetti

Mersin Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:29
Sabah
05:56
Öğle
12:50
İkindi
16:33
Akşam
19:34
Yatsı
20:55

Mersin Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Adem Eczanesi
Akdeniz
Kemal Eczanesi
Akdeniz
Pınar Eczanesi
Akdeniz
Bilge Eczanesi
Mezitli
Esin Eczanesi
Mezitli
Ezgi Eczanesi
Toroslar
İstanbul Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Mersin'de eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı yakalandı
Mersin'de eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı yakalandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
GÜNCELLEME - Mersin'de teslim olması sağlanan terör örgütü PKK üyesi, ailesiyle buluşturuldu
GÜNCELLEME - Mersin'de teslim olması sağlanan terör örgütü PKK üyesi, ailesiyle buluşturuldu
Islık çalan yılanlar
Islık çalan yılanlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.