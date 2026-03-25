SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Torreira'dan transfer mesajı! Oynamak istediği takımı bir kez daha açıkladı

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Boca Juniors forması giyme hayalini bir kez daha net sözlerle dile getirdi. Açıklamalarında bunun geçici bir düşünce olmadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, Boca’ya olan bağlılığını ve isteğini güçlü ifadelerle ortaya koydu.

Cevdet Berker İşleyen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Boca Juniors forması giymek istediğini açıkça dile getiren deneyimli orta saha, bu isteğinin sıradan bir söz olmadığını vurgularken, kulübe duyduğu bağlılığı ve hayalini samimi ifadelerle anlattı.

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Sadece laf olarak konuşmuyorum. Boca'da oynamak istiyorum ve bu sözümün arkasındayım." dedi.

CAVANI SÖZLERİ

Boca Juniors forması giyen vatandaşı Edinson Cavani ile ilgili konuşan Torreira, "Onu seviyorum, o benim için bir kardeşten fazlası. Yaşadıkları beni gerçekten üzüyor çünkü ne kadar çaba harcadığını biliyorum ve Boca dünyası kolay değil." diye konuştu.

"KARİYERİYLE HAK ETTİ"

Planeta Boca Juniors'a konuşan Torreira, milli takımdan arkadaşı Cavani'nin aldığı maaşa göre ve yeterince forma giyememesi konusundaki eleştiriler için, "Maaş ona bağlı değil, kulüp ödüyor ve Boca'ya büyük bir sevgi beslemesinin östesinde, bu yine de bir iş ve bene kariyeri boyunca bunu hak etti." yanıtını verdi.

"GELMEMİ SÖYLÜYOR"

Cavani'nin kendisine tavsiyeler verdiğini söyleyen Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Bana kariyeriminde bir an ayırıp Boca'ya gelmemi söylüyor ve her zaman kulübe daha önce gitmemiş olmaktan pişman olduğunu söylüyor" diye konuştu.

"BEN BİR TARAFTARIM"

Boca Juniors'ta oynama arzusunu dile getiren 30 yaşındaki Lucas Torreira, "Sadece laf olsun diye konuşmuyorum. Galatasaray'ın önemli bir oyuncusu olarak, Boca'ya gelmek isediğimi söylediğimde nasıl bir tepki alacağımı düşünüyorsunuz? Boca'da oynamak istediğimi söylüyorum ve bu sözümün arkasındayım. Ben bir taraftarım ve en büyük idolüm Tevez." ifadelerini kullandı.

"GURUR DUYUYORUM"

Boca Juniors'a transferinin birden fazla etkene bağlı olduğunu ve Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getiren başarılı orta saha oyuncusu, "Sadece benim isteğime bağlı olmayan pek çok şeyin gerçekleşmesi gerekiyor. Şu anda çok önemli bir parçası olduğum bir takımda oynuyorum. Dört yılda sezon başına sadece iki maç kaçırdım ve bu da sakatlık nedeniyle değil, kartlar nedeniyle. Kulüp yönetimi, şu anda benim bu takımda olmamın en iyisi olduğunu düşünüyor. Bulunduğum yerden son derece gurur duyuyorum, bu tamamen doğru ve bunda gizemli bir şey yok." dedi.

"G.SARAY, BOCA GİBİ"

Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Lucas Torreira, "Burada çok rahatım ve kendimi mutlu hissettiğim bir yer buldum. Rahatlık beni aktif tutuyor, gevşemiyorum. Galatasaray, Arjantin'deki Boca gibidir, kazanamazsanız size kızarlar. Birçok insanın mutluluğu size bağlı. Her üç günde bir iyi bir maç çıkarmak zorundasın çünkü insanlar buna alışık." dedi.

"İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile iletişimleri olduğunu söyleyen Lucas Torreira, "Onunla her zaman iletişim halindeyim ve kulübün durumunu öğrenmek için mesaj atıyorum. Onunla iyi bir ilişkim var. Annemi kaybettiğimde evime yakın olmak istediğimi söyledim ve küçük bir yakınlaşma oldu ama işler çok karmaşıktı. O sırada Atletico Madrid'de kiralık oynuyordum, o yüzden konu orada kaldı. Her zaman bir olasılık ortaya çıkar ama bunlar sadece mesajlardan ibarettir. Orada olma hayaliyle oynamak istemiyorum çünkü bunun çok zor olduğunu biliyorum." sözlerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Lucas Torreira son dakika galatasray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.