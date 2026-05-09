SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Liverpool - Chelsea maçında kazanan çıkmadı

Premier Lig’de Şampiyonlar Ligi için yerini garantilemek isteyen Liverpool ile Avrupa kupalarına katılma yarışı veren Chelsea karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Liverpool - Chelsea maçında kazanan çıkmadı

Premier Lig’in 36. haftasında Liverpool, Londra ekibi Chelsea’yi konuk etti.

BERABERLİKLE SONA ERDİ!

Liverpool - Chelsea maçında kazanan çıkmadı 1

Ev sahibi 6. dakikada Ryan Gravenberch’in golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool, ilk yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulundururken, Chelsea 35’te duran toptan beraberlik golünü yakaladı. Enzo Fernandez’in kullandığı serbest vuruş doğrudan filelerle buluştu.

İkinci yarıda iki takımın da birer golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Anfield’da 90 dakika 1-1 sona erdi. Ligde son 6 maçında mağlubiyet yaşayan ve teknik direktör değişikliğine giden Maviler, puanını 49’a çıkardı. Liverpool ise son 2 haftaya girilirken 59 puana yükseldi.

Arne Slot’un öğrencileri gelecek hafta Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Abdullah Kiğılı safını seçti! Aziz Yıldırım'a şok göndermeFenerbahçe'de Abdullah Kiğılı safını seçti! Aziz Yıldırım'a şok gönderme
CANLI | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maç anlatımı!CANLI | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maç anlatımı!
Anahtar Kelimeler:
Chelsea Liverpool
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.