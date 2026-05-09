Düşme hattı yanıyor! Süper Lig'de alt sıralarda hesaplar karıştı: İşte son durum

Süper Lig’de küme düşme hattında nefesler tutuldu. Karagümrük, Kayserispor ve Gençlerbirliği için kritik viraja girilirken, Eyüpspor ile Antalyaspor umutlarını son haftalara taşımaya çalışacak. Bu akşam alınacak sonuçlar dengeleri tamamen değiştirebilir.

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’de sezonun bitimine iki hafta kala sadece zirvede değil, küme düşme hattında da büyük bir mücadele yaşanıyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların ardından bazı takımların kaderi netleşebilir. Kritik maçların tamamı saat 20.00’de başlayacak.

KARAGÜMRÜK İÇİN İPLER KOPABİLİR

24 puanla son sırada bulunan Fatih Karagümrük, Kocaelispor karşısında galip gelemezse Süper Lig’e veda edecek. İstanbul ekibi kalan iki maçını kazansa bile Eyüpspor ve Antalyaspor’un alacağı puanlar nedeniyle ligde tutunamayabilir. Karagümrük son hafta Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

KAYSERİSPOR RİSK HATTINDA

27 puandaki Kayserispor, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden mağlubiyetle ayrılırsa ve aynı haftada Eyüpspor ile Antalyaspor galibiyet alırsa küme düşmesi kesinleşecek.

GENÇLERBİRLİĞİ KAZANMAK ZORUNDA

28 puanlı Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Başkent temsilcisi için beraberlik ya da mağlubiyet büyük tehlike anlamına geliyor. Eyüpspor ve Antalyaspor’un kazanması halinde kırmızı-siyahlılar bitime bir hafta kala lige veda edecek.

ALANYASPOR’A 1 PUAN YETEBİLİR

34 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Alanyaspor, Kayserispor karşısında avantajlı durumda. Akdeniz temsilcisi sahadan en az 1 puanla ayrılırsa ligde kalmayı garantileyebilir. Ayrıca Gençlerbirliği’nin puan kaybetmesi de Alanyaspor’a yetecek.

EYÜPSPOR VE ANTALYASPOR UMUDUNU SÜRDÜRÜYOR

29’ar puanı bulunan Eyüpspor ile Antalyaspor için hata payı oldukça azaldı. Eyüpspor, Rizespor deplasmanında kritik bir sınav verecek. Antalyaspor ise şampiyonluk yarışındaki Galatasaray’a konuk olacak. İki ekip de kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

KASIMPAŞA AVANTAJLI KONUMDA

32 puandaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanında ligde kalmayı garantileme fırsatı yakalayacak. İstanbul temsilcisi galip gelmesi halinde matematiksel olarak rahatlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, kalan maçlarda puan kayıpları yaşasa bile rakiplerinin alacağı sonuçlara göre ligde kalabilir.

