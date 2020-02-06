TORTEK kursiyerleri hem öğreniyor hem üretiyor

Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezinde (TORTEK) eğitim alarak el becerilerini geliştiren kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bazı kursiyerler, el emeği göz nuru ürünlerini sosyal medya üzerinden de satışa çıkarıyor.

Toroslar Belediyesi tarafından 15 noktada ve 22 branşta uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz verilen kurslar, her yaş grubundan vatandaşın yoğun ilgisini görüyor. Kurslara gelen kursiyerler kendilerine böyle bir imkanı sunduğu için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini ifade ediyor.

Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren meslek edindirme kursları, vatandaşlara yeni iş kapıları da açıyor. Bazı kursiyerler, el emeği göz nuru ürünlerini sosyal medya üzerinden de satışa çıkartarak ev ekonomilerine destek oluyor.

"Farklı sektörlerdeki ara eleman ihtiyacını karşılıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, kurslara ilişkin yaptığı açıklamada, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Mesleki eğitim kurslarımız, farklı sektörlerdeki ara eleman ihtiyacını da karşılıyor" dedi.

Meslek öğrenmek isteyen özellikle ev hanımları olmak üzere tüm vatandaşları TORTEK merkezine davet eden Başkan Yılmaz, "TORTEK merkezimize gelen kursiyerler el becerilerini geliştirerek, öğrendiklerini üretime dönüştürüyorlar. Burada hem sosyalleşip hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. TORTEK ile vatandaşlarımıza başarılı bir meslek yolu hazırladığımız gibi ekonomiye de vasıflı eleman yetiştirmek için önemli bir misyonu üstleniyoruz” ifadelerini kullandı.