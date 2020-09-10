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Tortum Gölünün Obama Kaptanı

ERZURUM HABERLERİ  | 10.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

Tortum Gölünde kendi imkanları ile yapmış olduğu tekne ile Tortum gölünde yerli ve yabancı turistleri sekiz yıldır gezdiren İlhan Koç (51) Amerika Birleşik Devletleri’nin eski Devlet Başkanı Barack Hussein Obama’ya benzerliği yüzünden müşterilerinin ilgi odağı oluyor.Tortum Gölünde yarım saatli tekne turu kişi başı 15 TL aldığını söyleyen İlhan Koç, “Teknede ikram ettiğimiz çaylardan ücret almıyoruz” dedi.Kaptan Obama, “Gölde yarım saatlik tekne turu müşterilerimizin bütün stresini alıyor.

Tortum Gölünde kendi imkanları ile yapmış olduğu tekne ile Tortum gölünde yerli ve yabancı turistleri sekiz yıldır gezdiren İlhan Koç (51) Amerika Birleşik Devletleri’nin eski Devlet Başkanı Barack Hussein Obama’ya benzerliği yüzünden müşterilerinin ilgi odağı oluyor.
Tortum Gölünde yarım saatli tekne turu kişi başı 15 TL aldığını söyleyen İlhan Koç, “Teknede ikram ettiğimiz çaylardan ücret almıyoruz” dedi.
Kaptan Obama, “Gölde yarım saatlik tekne turu müşterilerimizin bütün stresini alıyor. İyi bir terapi oluyor. Müşterilerimiz tekne turundan sonra mutlu olarak ayrılıyorlar. Herkesi tekne turuna bekleriz” dedi.

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