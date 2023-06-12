Tortum Şelalesi’nden nefes kesen görüntüler

Yağmurların sürekli yağması şelalenin uzun süre coşkulu akmasına sebep oldu. Şelaleyi coşkulu akarken gören insanlar eşsiz görüntünün keyfini doyasıya yaşıyor.

Tortum gölüne ziyaret eden yerli ve yabancı turistler bu günlerde birçok aktiviteye katılıyor gönüllerince eğleniyorlar.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Görevlisi Refik Dilber, “Zaman zaman geldiğim şelale bu sefer çok güzel bir zamanda geldim. Coşkulu bir şekilde akıyor çevre düzenlemesi de çok güzel olmuş, etraf yeşil bütün vatandaşlarımızı gelip görmeye davet ediyorum. Hem Erzurum’umuzun ve ilçelerin tanıtımı için sağ olsunlar yöneticilerimizde çevre çok güzel yapmışlar onlara da çok teşekkür ediyorum. Erzurum’un güzelliklerinden bir tanesi” diye konuştu.

