YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Tortum Şelalesi’nden nefes kesen görüntüler

Tortum Şelalesi’nden nefes kesen görüntüler

12.06.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Uzundere ilçesinde Tortum Gölü’nün yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasıyla coşkun akan Tortum şelalesi adeta nefes kesiyor.

Yağmurların sürekli yağması şelalenin uzun süre coşkulu akmasına sebep oldu. Şelaleyi coşkulu akarken gören insanlar eşsiz görüntünün keyfini doyasıya yaşıyor.

Tortum gölüne ziyaret eden yerli ve yabancı turistler bu günlerde birçok aktiviteye katılıyor gönüllerince eğleniyorlar.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Görevlisi Refik Dilber, “Zaman zaman geldiğim şelale bu sefer çok güzel bir zamanda geldim. Coşkulu bir şekilde akıyor çevre düzenlemesi de çok güzel olmuş, etraf yeşil bütün vatandaşlarımızı gelip görmeye davet ediyorum. Hem Erzurum’umuzun ve ilçelerin tanıtımı için sağ olsunlar yöneticilerimizde çevre çok güzel yapmışlar onlara da çok teşekkür ediyorum. Erzurum’un güzelliklerinden bir tanesi” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum’da 49 ürünün coğrafi işareti varErzurum’da 49 ürünün coğrafi işareti var
Hakkari'de 1 tonluk kurbanlık dana 130 bin liradan satışa çıkarıldıHakkari'de 1 tonluk kurbanlık dana 130 bin liradan satışa çıkarıldı
Tunceli’de sarı yılan görüntülendiTunceli’de sarı yılan görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazartesi

İmsak
02:44
Sabah
04:39
Öğle
12:20
İkindi
16:17
Akşam
19:50
Yatsı
21:37

Erzurum Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Pazartesi

Öznur eczanesi
Aziziye
Derman eczanesi
Karayazi
Özlem eczanesi
Tekman
Merkez resuloğullari eczanesi
Karacoban
Fatih eczanesi
Ispir
Hayat eczanesi
Cat
Karahan eczanesi
Uzundere
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.