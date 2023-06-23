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Tortum Şelalesi’ne milyonluk yatırım

23.06.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi’ne yeni bir tesis daha kazandırıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin işleteceği Şelale Restoran’ın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday gösterilen Tortum Şelalesi’nin yanı başında, bölgede büyük bir eksiklik olan restoran, düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

Yaz dönemlerinde yoğun ziyaretçi alan bölgede büyük bir ihtiyaç olan restoran aynı zamanda parkları, bahçeleri, seyir terası ile de dikkat çekiyor. Şelalenin hemen yanı başında bulunan seyir terasında, manzara eşliğinde yemek yeme ve çay içme ayrıcalığı da sunuluyor.
Erzurum Valisi Okay Memiş burada yaptığı konuşmada, "Bölge çokça ziyaretçi alan ve büyük bir turist potansiyeli olan bir yer. Geçtiğimiz yıllarda 20 milyon liralık bir yatırım yaptık ve Tortum Şelalesi’nin çehresini değiştirdik. Yetmedi bir de şelalenin hemen yanı başına bir vatandaşımıza ait işletmeyi devlet desteği ile güzel hale getirdik, yetmedi şu an yanında bulunduğumuz küçük ama güzel bir tesisi Milli Parklar ile görüşüp inşa ettik. Şelaleyi yaptığımızda buraları gezerken neden buraya bir tesis olmasın ki diyerek projelendirdik ve hayata geçirdik, bu vesile ile bölge halkından yaklaşık 15 kişilik iş istihdamı da sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, “Çok güzel bir tesis inşa ettik. Hayırlısıyla güzel bir şekilde işleteceğiz, Tarih kokan, doğa güzellikleri ile dolu olan böyle güzel bir şehrimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. hem vatandaşlarımız, hem de belediyemizden istirhamım olacak. Çevremizi temiz tutalım. Şelale çevresinde temizlik konusunda herkes üzerine düşeni yaparsa şehrimiz daha temiz, daha güzel olacaktır" şeklinde konuştu.
Törene; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Okan Gün, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ve kurum amirleri katıldı.

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