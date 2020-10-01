YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Torul’da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi

Torul’da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 01.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında geniş kapsamlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla yapılan denetleme faaliyeti Torul ilçe merkezinde geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildi.İlçe merkezindeki çay ocakları, parklar, sosyal alanlar, marketler, şarküteriler, berberler, kasaplar, ulusal zincir marketler ve diğer işletmeler ziyaret edilerek maske, mesafe ve temizlik konusunda denetlenirken, vatandaşlara da bilgilendirme yapıldı.Özellikle fırın denetimlerinde işletme sahiplerinden mutlaka para işlemleri için ayrı, ekmek verirken ayrı olmak üzere çift eldiven kullanmalarını isteyen Vali Taşbilek, kurallara büyük çoğunlukla uyulduğu için bütün vatandaşlara teşekkür etti.Denetimlerin son durağında 240 metrelik irtifasıyla Türkiye’nin en yüksek cam seyir teraslarından birisi olan ve her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Torul Kalesi Cam Seyir Terasını da denetleyen Vali Taşbilek, denetim faaliyetinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini, bugün yapılan denetlemede belirlenen eksikliklerin ekipler tarafından sürekli takip edileceğini kaydeden Vali Taşbilek, “Bu virüsün olumsuz etkilerini en aza indirici bütün tedbirleri hep birlikte kamu ve vatandaş işbirliğiyle alarak ülkemizi, ilimizi, ilçelerimizi pandeminin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak ve kurtarmak en büyük amacımız” dedi.“Lütfen birbirimizden biraz daha uzaklaşalım”Maske konusunda duyarlılığın en üst seviyede olduğunu fakat mesafe noktasında aynı durumda olunmadığını dile getiren Vali Taşbilek, “Mesafe noktasında bütün vatandaşlarımıza uyarıda bulunuyorum.

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında geniş kapsamlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla yapılan denetleme faaliyeti Torul ilçe merkezinde geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildi.
İlçe merkezindeki çay ocakları, parklar, sosyal alanlar, marketler, şarküteriler, berberler, kasaplar, ulusal zincir marketler ve diğer işletmeler ziyaret edilerek maske, mesafe ve temizlik konusunda denetlenirken, vatandaşlara da bilgilendirme yapıldı.
Özellikle fırın denetimlerinde işletme sahiplerinden mutlaka para işlemleri için ayrı, ekmek verirken ayrı olmak üzere çift eldiven kullanmalarını isteyen Vali Taşbilek, kurallara büyük çoğunlukla uyulduğu için bütün vatandaşlara teşekkür etti.
Denetimlerin son durağında 240 metrelik irtifasıyla Türkiye’nin en yüksek cam seyir teraslarından birisi olan ve her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Torul Kalesi Cam Seyir Terasını da denetleyen Vali Taşbilek, denetim faaliyetinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini, bugün yapılan denetlemede belirlenen eksikliklerin ekipler tarafından sürekli takip edileceğini kaydeden Vali Taşbilek, “Bu virüsün olumsuz etkilerini en aza indirici bütün tedbirleri hep birlikte kamu ve vatandaş işbirliğiyle alarak ülkemizi, ilimizi, ilçelerimizi pandeminin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak ve kurtarmak en büyük amacımız” dedi.
“Lütfen birbirimizden biraz daha uzaklaşalım”
Maske konusunda duyarlılığın en üst seviyede olduğunu fakat mesafe noktasında aynı durumda olunmadığını dile getiren Vali Taşbilek, “Mesafe noktasında bütün vatandaşlarımıza uyarıda bulunuyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Maskemiz tamam. Mesafe noktasında lütfen birbirimizden biraz daha uzaklaşalım. Sevdiklerimizi korumak için belirli asgari mesafe oluşturmak zorundayız. Bunu yaptığımız takdirde hayatımız tekrar normale dönecek. Çocuklarımız tekrar okullarına gidecek. Esnafımızın işleri ona göre artacak. Sosyal ve iktisadi hayatımız düzene girecek ve her türlü rahatlığa kavuşacağız” diye konuştu.
İnsanların sağlığının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Vali Taşbilek, sözlerini şöyle sonlandırdı: “65 yaş ve üzeri büyüklerimiz ile kronik rahatsızlığı olan insanlarımızı lütfen koruyalım. Gençlerimiz ve çocuklarımız virüsün taşıyıcılığı noktasında çok daha aktifler. Bu noktada onlar daha tedbirli daha duyarlı olmalılar.”
Vali Taşbilek’e Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beyler Kara, AK Parti İlçe Başkanı Osman Karabulut ve diğer yetkililer eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Burcunuz hangi hayvanın özelliklerini yansıtıyor? Burcunuz hangi hayvanın özelliklerini yansıtıyor?
Ailesinden gizli üniversiteyi kazanıp öğretmen oldu Ailesinden gizli üniversiteyi kazanıp öğretmen oldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı
Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı
’Samsunspor tabelası’ ait olduğu yere geri döndü
’Samsunspor tabelası’ ait olduğu yere geri döndü
Tuzla’da Dünya Yaşlılar Günü’nde anlamlı ziyaret
Tuzla’da Dünya Yaşlılar Günü’nde anlamlı ziyaret
Yangın mağduru berbere meslektaşlarından destek
Yangın mağduru berbere meslektaşlarından destek
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gümüşhane Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
04:48
Sabah
06:12
Öğle
12:17
İkindi
15:34
Akşam
18:12
Yatsı
19:30

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Sinem Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Uçar Grup'tan anma mesajı
Uçar Grup'tan anma mesajı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.