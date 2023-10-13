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Torundan dede ve babaanneye öldüresiye dayak

13.10.2023 10:16 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir kişi, tartıştığı dedesi ve babaannesini kürekle dövdü.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı. Çıkan kavgada Serhat O., dedesi ile babaannesini bahçeden aldığı demir kürekle darp etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, Serhat O. gözaltına alındı. Hamed Emin O.’nun kaburgalarında kırık olduğu, Redife O.’nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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