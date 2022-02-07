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Torunlarını okul servisine götürürken devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

07.02.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Torunlarını okul servisine götürürken devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ARTVİN (AA) - Artvin'de dere yatağına devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yukarı Maden köyü Akaşen Mahallesi'nde yaşayan İsmail Usta (72), torunları Cihan (13) ve Mustafa'yı (17) traktörle okul servisine götürmek için evden çıktı.

Usta'nın kullandığı traktör, buzlanmanın olduğu köy girişindeki yolda dere yatağına devrildi.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Usta'nın torunları kazadan yara alamadan kurtuldu.

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