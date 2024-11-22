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'Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?' Arka Sokaklar tarikat konusu işledi, sosyal medya yıkıldı! Seyirciler endişeli...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.11.2024 14:01
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Yıllardır cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan ve yeni sezonla birlikte toplumsal konuları işleyen Arka Sokaklar, gündeme bomba gibi düşen bir tanıtım yayınladı. Yeni bölümde bir tarikattaki çocuk istismarı konusu işlendi. Sosyal medyada ise fragmandaki o çirkin sözler gündem oldu.

'Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?' Arka Sokaklar tarikat konusu işledi, sosyal medya yıkıldı! Seyirciler endişeli...

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve birçok ismin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 19'uncu sezonuyla yeni sezonda izleyiciyle buluştu. Yeni sezonda işlenen konular ve göndermelerle sık sık gündem olmayı başardı.

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Geçtiğimiz haftalarda dizi, 8 yaşındayken vahşice katledilen Narin Güran'ın konusu işlemişti ve dizi seyircilerden takdir toplamıştı.

Arka Sokaklar'dan Narin Güran sahnesi! "Katili sormayın..." Arka Sokaklar'dan Narin Güran sahnesi! "Katili sormayın..."

ÇOCUK İSTİSMARINI İŞLEDİLER!

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tanıtımı ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Bir tarikattaki çocuk istismarını gündemine taşıyan dizinin fragmanındaki “Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?” ve “Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?” sözleri olay oldu. "Suç mu" yanıtını alan 'Mesut Komiser'in tarikat liderini tokatladığı sahne dikkat çekti.

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Dizi seyircisi ise bu fragmanın ardından cuma akşamı engellenebileceğini söyledi. Kullanıcılar yorum yağdırdı.

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Yapılan yorumlardan bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar
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