'Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?' Arka Sokaklar tarikat konusu işledi, sosyal medya yıkıldı! Seyirciler endişeli...

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve birçok ismin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 19'uncu sezonuyla yeni sezonda izleyiciyle buluştu. Yeni sezonda işlenen konular ve göndermelerle sık sık gündem olmayı başardı.

Geçtiğimiz haftalarda dizi, 8 yaşındayken vahşice katledilen Narin Güran'ın konusu işlemişti ve dizi seyircilerden takdir toplamıştı.

ÇOCUK İSTİSMARINI İŞLEDİLER!

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tanıtımı ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Bir tarikattaki çocuk istismarını gündemine taşıyan dizinin fragmanındaki “Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?” ve “Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?” sözleri olay oldu. "Suç mu" yanıtını alan 'Mesut Komiser'in tarikat liderini tokatladığı sahne dikkat çekti.

Dizi seyircisi ise bu fragmanın ardından cuma akşamı engellenebileceğini söyledi. Kullanıcılar yorum yağdırdı.

Yapılan yorumlardan bazıları...