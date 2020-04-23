Torununun hediyesi 95 yaşındaki dedesine verildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sonuçlanan ’’2023 e 2023 Sayfa Kitap Aç’’ projesine katılarak ortaokul öğrencileri arasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe genelinde ikinci olan Hüseyin lp ve üçüncü olan Sinem Kurnaz’a ödülleri, ayrıca ailelerine de plaketleri Ilçe Kaymakamımı Hasan Çiçek’in yönetiminde İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan ve okul yöneticileri tarafından köylerindeki evlerine gerçekleştirilen ziyaretlerle takdim edildi.

Ortaokullar ikincisi Emet Günlüce Köyü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Hüseyin Alp’in plaketi 95 yaşındaki dedesine, Şube Müdürü Hasan Doğan ve Okul Müdürü Cahit Öncel tarafından takdim edildi.

Ortaokullar üçüncüsü Yunus Emre Imam Hatip Ortaokulu 7/B Sınıfı öğrencisi Sinem Kurnaz ’ın ödülü ve ailesinin plaketi, Köprücek öyü’ndeki evinde Şube Müdürü Hasan Doğan ve Okul Müdürü Ahmet Yıldırım tarafından takdim edildi. Yarışma birincisine ödülü daha sonra verileceği açıklandı.

