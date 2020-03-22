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TOSFED Onursal Başkanı Yazıcı, ihtiyaç sahipleri için destek çağrısı yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.03.2020 19:05 | Son Güncelleme

TOSFED Onursal Başkanı Yazıcı, ihtiyaç sahipleri için destek çağrısı yaptı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Onursal Başkanı ve FIA Dünya Motor Sporları Konseyi Üyesi, iş insanı Serkan Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlara ve ihtiyaç sahiplerine destek olacaklarını bildirdi.

Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Değerli küçüklerim, büyüklerim ve dostlarım. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde ben ve ailem; ihtiyaç sahibi, öncelikle evden çıkamayan yaşlılarımız ve vatandaşlarımız için elimizden gelen tüm gıda yardımını gücümüz yettiğince paylaşmak için yarından itibaren gıda dağıtımı yapmaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Takipçilerinden, yardıma muhtaç ve dışarıya çıkamayan insanların bilgilerini, şahsi telefon numarasına iletilmesini isteyen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Lütfen tanıdığınız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ev adreslerini ve telefon numaralarını 05067516765 numaralı telefon üzerinden bana iletiniz. Ben, ailem ve gönüllü çalışanlarımızla ülkemiz bu illetten kurtulana kadar yardıma devam edeceğiz. İnşallah bu illetten hep beraber ülkemizi kurtaracağız. Allah'ım ülkemizin ve ihtiyaç sahibi herkesin yardımcısı olsun."

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