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Tost ve ayranıyla meşhur Susurluk'un lezzetleri e-ticaretle yurdun dört bir yanına ulaşıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.12.2020 11:05 | Son Güncelleme

Susurluk Belediyesinin oluşturduğu "Subel Market" çatısı altında satışına başlanan yöreye özgü peynir, süt, ayran, tarhana, erişte, salça, reçel gibi ürünler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Belediye Başkanı Nurettin Güney: - "Birçok ürünümüzü Türkiye'nin en uzak noktasına kadar ulaştırıyoruz. Hakkari'den, Malatya'dan, Edirne'den dahi sipariş alıyoruz"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde belediye tarafından kurulan firma, coğrafi işaretli tost ve ayranın malzemelerinin yanı sıra diğer yöresel ürünleri internetten satışla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.

İlçenin marka değerini artırmak amacıyla yola çıkan Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, iki ay önce "Subel Market" isimli markayı oluşturdu.

Bu girişimle, coğrafi işaretli tost ve ayranın malzemeleri başta olmak üzere birçok ürün tüketicilerle buluşuyor.

İlçedeki tesislerde mola verenlerin damaklarını tatlandıran ürünler, "subelmarket.com" ve "hepsiburada.com" aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

- Peynir, süt, ayran, tarhana, erişte, salça, reçel...

Belediye Başkanı Güney, AA muhabirine, ilçe halkının ve belediyenin ürettiği ürünleri pazarladıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çoğu kişinin sanal marketlere yöneldiğini belirten Güney, şöyle konuştu:

"Oluşturduğumuz bu sistem vatandaşlarımız için de önemlidir. Peynirimizi bu bölgedeki kırlarda bulunan sağlıklı otlardan beslenen hayvanlarımızdan elde ediyoruz. Et, süt, ayran ve birçok ürünümüzü Türkiye'nin en uzak noktasına kadar ulaştırıyoruz. Hakkari'den, Malatya'dan, Edirne'den dahi sipariş alıyoruz. Bu bölgelere sağlıklı ambalajladığımız ürünlerimizi ulaştırmak için çalışmalarımızı yapmaktayız. Subel markasını sadece et ve süt ile buluşturmadık. Kadınlarımızın ürettiği tarhana, erişte, salça, reçel gibi ürünlerimizi de vatandaşlara ulaştırıyoruz. Bu sayede kadınlarımızın gelir seviyesini yükseltiyoruz ve üretime teşvik ediyoruz."

Bu çalışmaları yürütürken sağlık ve tarım ilçe müdürlükleriyle organize hareket ettiklerini anlatan Güney, oluşturdukları markayla kente gelemeyenlere de ürünleri ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

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