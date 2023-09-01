Tosun Paşa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi? 1 Eylül Show TV yayın akışı

Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Tosun Paşa filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini usta yönetmen ve oyuncu Kartal Tibet yapıyor. İşte Tosun Paşa filmi ile ilgili detaylar...

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU

Osmanlı döneminin iki köklü ailesi olan Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri, Yeşil Vadi denen bölge için birbirine girer. O dönem için Mısır topraklarında söz sahibi olan Tosun Paşa'dan herkes korkmaktadır. Sorunun çözülebilmesi için Tellioğlu ailesi evin uşağı Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar. Ancak, gerçek Tosun Paşa ortaya çıkınca planlar altüst olur.

TOSUN PAŞA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Şaban

Adile Naşit - Tellioğlu Adile

Akil Öztuna - Akil

Şener Şen - Tellioğlu Lütfü

Müjde Ar - Leyla

Oya Aydonat - Tellioglu Emine

Ergin Orbey - Tellioğlu Vehbi

Tuncay Gürel - Tellioğlu Bekir

Nevin Güler - Seferoglu

Ayşen Gruda - Tellioğlu Zekiye

İhsan Bilsev - Tellioğlu Mülayim

Günfer Feray - Tellioglu Hatice

Mete Sezer - Daver Bey

Zihni Göktay - Tellioğlu Ruhi

Hikmet Gül - Seferoglu Rukiye

Sıtkı Akçatepe - Seferoğlu Sıtkı

Bilge Zobu - Kumandan

Filiz Toprak - Tellioglu Fatma

Oktar Durukan - Tosun Pasa

Ayten Erman - Seferoglu

Cevdet Arıkan - Seferoglu Suphi

Vala Önengüt- Tosun Pasa

Yasemin Esmergül - Dadi

Suna Yıldızoğlu

Akif Kilman - Seferoglu

Erhan Yazıcıoğlu - Seferoglu Suphi

Hayri Esen - Yaver

Erol Günaydın - Kumandan

Celal Yonat - Çigirtkan

Mümtaz Ener - Seferoglu Sitki

Tevfik Şen - Seferoglu

Bahri Ateş

Ata Saka - Seferoglu Kasim

Gönül Ülkü Özcan - Seferoglu Rukiye

TOSUN PAŞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tellioğulları ailesinin ikâmet ettiği konut olarak Yeşilköy semtindeki Simenoğlu Köşkü kullanıldı. Filmin çöl sahneleri İstanbul’un Arnavutköy ilçesinin Ağaçlı Köyü'nde çekilirken, İskenderiye Beyi Daver Bey’in köşk sahnelerinde dış mekan olarak Emirgân'daki Sarı Köşk, iç mekan sahneleri için ise Sarıyer’de bulunan Said Halim Paşa Yalısı seçildi.

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Hayat Bazen Tatlıdır

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Deliha (Yerli Sinema)

22:30 Deliha (Yerli Sinema)

00:30 Çin Falı (Yabancı Sinema)

02:30 Çin Falı (Yabancı Sinema)

04:15 Erkenci Kuş



