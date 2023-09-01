MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tosun Paşa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi? 1 Eylül Show TV yayın akışı

Tosun Paşa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi? 1 Eylül Show TV yayın akışı

01.09.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tosun Paşa filmi ile ilgili aramalar filmin Show TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrolde olduğu komedi filmi bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Mandıra Filozofu konusu nedir, oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu nerede çekildi? Kanal D yayın akışı

Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Tosun Paşa filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini usta yönetmen ve oyuncu Kartal Tibet yapıyor. İşte Tosun Paşa filmi ile ilgili detaylar...

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU

Osmanlı döneminin iki köklü ailesi olan Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri, Yeşil Vadi denen bölge için birbirine girer. O dönem için Mısır topraklarında söz sahibi olan Tosun Paşa'dan herkes korkmaktadır. Sorunun çözülebilmesi için Tellioğlu ailesi evin uşağı Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar. Ancak, gerçek Tosun Paşa ortaya çıkınca planlar altüst olur.

TOSUN PAŞA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Şaban
Adile Naşit - Tellioğlu Adile
Akil Öztuna - Akil
Şener Şen - Tellioğlu Lütfü
Müjde Ar - Leyla
Oya Aydonat - Tellioglu Emine
Ergin Orbey - Tellioğlu Vehbi
Tuncay Gürel - Tellioğlu Bekir
Nevin Güler - Seferoglu
Ayşen Gruda - Tellioğlu Zekiye
İhsan Bilsev - Tellioğlu Mülayim
Günfer Feray - Tellioglu Hatice
Mete Sezer - Daver Bey

800x420-tosun-pasa-filmi-konusu-ne-oyunculari-kimler-tosun-pasa-filmi-nerede-cekildi-yesil-vadi-nerede-1578235326381

Zihni Göktay - Tellioğlu Ruhi
Hikmet Gül - Seferoglu Rukiye
Sıtkı Akçatepe - Seferoğlu Sıtkı
Bilge Zobu - Kumandan
Filiz Toprak - Tellioglu Fatma
Oktar Durukan - Tosun Pasa
Ayten Erman - Seferoglu
Cevdet Arıkan - Seferoglu Suphi
Vala Önengüt- Tosun Pasa
Yasemin Esmergül - Dadi
Suna Yıldızoğlu
Akif Kilman - Seferoglu
Erhan Yazıcıoğlu - Seferoglu Suphi
Hayri Esen - Yaver
Erol Günaydın - Kumandan
Celal Yonat - Çigirtkan
Mümtaz Ener - Seferoglu Sitki
Tevfik Şen - Seferoglu
Bahri Ateş
Ata Saka - Seferoglu Kasim
Gönül Ülkü Özcan - Seferoglu Rukiye

TOSUN PAŞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tellioğulları ailesinin ikâmet ettiği konut olarak Yeşilköy semtindeki Simenoğlu Köşkü kullanıldı. Filmin çöl sahneleri İstanbul’un Arnavutköy ilçesinin Ağaçlı Köyü'nde çekilirken, İskenderiye Beyi Daver Bey’in köşk sahnelerinde dış mekan olarak Emirgân'daki Sarı Köşk, iç mekan sahneleri için ise Sarıyer’de bulunan Said Halim Paşa Yalısı seçildi.

75315-0

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Deliha (Yerli Sinema)
22:30 Deliha (Yerli Sinema)
00:30 Çin Falı (Yabancı Sinema)
02:30 Çin Falı (Yabancı Sinema)
04:15 Erkenci Kuş


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dişleri uzatılıp altınla kaplandı! Olay imajDişleri uzatılıp altınla kaplandı! Olay imaj
Sevgilisi bakın kimmiş! Romantik pozları olaySevgilisi bakın kimmiş! Romantik pozları olay
Sır gibi sakladığı kızı o klipte ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyülediSır gibi sakladığı kızı o klipte ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Tosun Paşa filmi star tv yayin akisi tosun paşa Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Dünyanın gözü Fukuşima menüsünde! Kameralar karşısında yedi

Dünyanın gözü Fukuşima menüsünde! Kameralar karşısında yedi

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.