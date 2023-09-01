Tosun Paşa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi? 1 Eylül Show TV yayın akışı

Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Tosun Paşa filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini usta yönetmen ve oyuncu Kartal Tibet yapıyor. İşte Tosun Paşa filmi ile ilgili detaylar...
Osmanlı döneminin iki köklü ailesi olan Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri, Yeşil Vadi denen bölge için birbirine girer. O dönem için Mısır topraklarında söz sahibi olan Tosun Paşa'dan herkes korkmaktadır. Sorunun çözülebilmesi için Tellioğlu ailesi evin uşağı Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar. Ancak, gerçek Tosun Paşa ortaya çıkınca planlar altüst olur.
Kemal Sunal - Şaban
Adile Naşit - Tellioğlu Adile
Akil Öztuna - Akil
Şener Şen - Tellioğlu Lütfü
Müjde Ar - Leyla
Oya Aydonat - Tellioglu Emine
Ergin Orbey - Tellioğlu Vehbi
Tuncay Gürel - Tellioğlu Bekir
Nevin Güler - Seferoglu
Ayşen Gruda - Tellioğlu Zekiye
İhsan Bilsev - Tellioğlu Mülayim
Günfer Feray - Tellioglu Hatice
Mete Sezer - Daver Bey
Zihni Göktay - Tellioğlu Ruhi
Hikmet Gül - Seferoglu Rukiye
Sıtkı Akçatepe - Seferoğlu Sıtkı
Bilge Zobu - Kumandan
Filiz Toprak - Tellioglu Fatma
Oktar Durukan - Tosun Pasa
Ayten Erman - Seferoglu
Cevdet Arıkan - Seferoglu Suphi
Vala Önengüt- Tosun Pasa
Yasemin Esmergül - Dadi
Suna Yıldızoğlu
Akif Kilman - Seferoglu
Erhan Yazıcıoğlu - Seferoglu Suphi
Hayri Esen - Yaver
Erol Günaydın - Kumandan
Celal Yonat - Çigirtkan
Mümtaz Ener - Seferoglu Sitki
Tevfik Şen - Seferoglu
Bahri Ateş
Ata Saka - Seferoglu Kasim
Gönül Ülkü Özcan - Seferoglu Rukiye
Tellioğulları ailesinin ikâmet ettiği konut olarak Yeşilköy semtindeki Simenoğlu Köşkü kullanıldı. Filmin çöl sahneleri İstanbul’un Arnavutköy ilçesinin Ağaçlı Köyü'nde çekilirken, İskenderiye Beyi Daver Bey’in köşk sahnelerinde dış mekan olarak Emirgân'daki Sarı Köşk, iç mekan sahneleri için ise Sarıyer’de bulunan Said Halim Paşa Yalısı seçildi.
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