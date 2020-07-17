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Tosun, ziyaretlerde bulundu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kozlu İlçesine ziyarette bulunarak Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi ve Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş’ı makamında ziyaret etti.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kozlu İlçesine ziyarette bulunarak Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi ve Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş’ı makamında ziyaret etti. Tosun, Kozlu İlçesine yapılan eğitim yatırımlarında, eğitim için bina tahsislerinde, eğitim binalarının yapımı için yapılan yer tahsislerinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
Kozlu İlçesinde bulunan okul ve kurum müdürleri ile Kaymakamlık Toplantı salonunda bir toplantı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Zonguldak’taki eğitimin niteliğinin geliştirilmesi adına, eğitimin bütün boyutlarında okul ve kurumlarda farkındalıkların oluşturulması için beklentilerini ileterek; öğrencilerin başarılarının artırılması, eğitim kurumlarının hizmet standartlarının iyileştirilmesi için yapılacak her türlü güzel adımın destekleneceğini belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun; veriye dayalı, şeffaf, adil bir yönetim anlayışının hâkim olacağını, takip-izleme ve disiplin odaklı, karşılıklı güvene dayalı yönetimle, yerel ve ulusal düzeyde farkındalıkların oluşacağını ifade etti. Benim okulum, benim ilçem, benim ülkem sahiplenme, aitlik anlayışı ile mutlak başarıya ulaşılacağını belirterek; okulöncesi 5 yaş okullaşma oranlarının artırılması, meslek liselerinde üretime yönelik anlayışın benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacağını belirti. Okul ve kurum müdürlerinin beklentilerini de dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, uzaktan eğitim süreci ve daha önce yapılan çalışmalar için teşekkür ederek toplantıyı tamamladı.

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