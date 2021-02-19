Tosya adalet sarayı çalışmaları hızla ilerliyor

Adalet sarayı şantiye alanını gezen Kaymakamı Deniz Pişkin, alandaki çalışmaların yıl sonuna doğru bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yüklenici firma tarafından kısa süre önce hafriyatı yapılarak inşaatına başlanılan adalet sarayı inşaatı temel atma geldi. Aralıksız sürdürülen çalışmaları yerinde görmek ve bilgi almak amacıyla şantiye alanını ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, şantiye alanını gezerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Tosya Adalet Sarayı binası inşaatının bu yılın sonuna doğru bitirilmesinin planlandığına dikkat çeken Kaymakam Deniz Pişkin, "Son derece modern ve adalet hizmetlerinin bütün gereklerine cevap verebilecek nitelikte olan hizmet binası, 5 bin 345 m2 arazi üzerine toplam 4 bin 842 m2 kapalı alan olarak inşa ediliyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

