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Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete girdi

KASTAMONU HABERLERİ  | 15.12.2020 15:37 | Son Güncelleme

Tosya’da 3 sağlık kurumunu bünyesinde barındıracak olan İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete girdi.Tosya ilçesinde 112 istasyonu ve 43 Nolu Aile Sağlığı Merkezini bünyesinde barındıran Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete başladı.

Tosya’da 3 sağlık kurumunu bünyesinde barındıracak olan İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete girdi.
Tosya ilçesinde 112 istasyonu ve 43 Nolu Aile Sağlığı Merkezini bünyesinde barındıran Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete başladı. Binanın hizmete girmesinin ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, kurumları gezerek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş’tan bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün yeni hizmet binası faaliyete geçti. Yeni hizmet binasına taşınma işlemlerini tamamlayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek taşınma sonrası genel durumu ve sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanıp yaşanmadığını kontrol ettik. 5 kat şeklinde inşa edilen yeni hizmet binasının üst katlarına ise 43 No’lu Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 haftalık süre içerisinde taşınmış olacak. İlçemize ve sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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