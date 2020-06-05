YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Tosya İlçe Tarım Müdürlüğünden tarlada hastalık incelemesi

Tosya İlçe Tarım Müdürlüğünden tarlada hastalık incelemesi

KASTAMONU HABERLERİ  | 05.06.2020 13:41 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde buğdaylarda hastalık görülmesi üzerine Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri tarlalarda incelemelerde bulundu.Tosya ilçesine bağlı Aşağı Dikmen Köyü’nde buğdaylarda hastalık olduğu bilgisi iletilmesinin ardından Tosya İlçe Tarım Orman Müdürü Kadir Çavdar ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, araziye çıkarak inceleme yaptı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde buğdaylarda hastalık görülmesi üzerine Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri tarlalarda incelemelerde bulundu.
Tosya ilçesine bağlı Aşağı Dikmen Köyü’nde buğdaylarda hastalık olduğu bilgisi iletilmesinin ardından Tosya İlçe Tarım Orman Müdürü Kadir Çavdar ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, araziye çıkarak inceleme yaptı. Buğdaylarda görülen hastalık üzerine tarlalarda inceleme yapan ekipler hastalığın sebebini bulmak için çalışma başlattı.
Hastalık görülen bütün tarımsal arazilerin inceleneceğine dikkat Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, Tosya İlçe Tarım Müdürlüğünün hastalıkla mücadele çalışması başlattığını söyledi.
Başkan Kadri Eken, incelemelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Köyümüzde görülen buğdaydaki hastalıklarla ilgili İlçe Tarım Müdürümüz Kadir Çavdar ve ekibi buğday ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Müdürümüz çiftçilerimize hastalıkla ilgili tavsiyelerde bulunurken aynı zamanda tarlada alınması gereken tedbirleri anlattı. Hastalığın yayılmasını önlemek için mücadele eden Müdürümüz ve personeline çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İncelemelerde Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ve Tarım Danışmanı Mustafa Yiğit de hazır bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yeni bir aşk mı doğuyor? Yeni bir aşk mı doğuyor?
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kastamonu Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:06
Sabah
05:05
Öğle
12:48
İkindi
16:48
Akşam
20:22
Yatsı
22:11

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Çınar Eczanesi
Merkez
Özden Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kaymakam Deniz Pişkin’den Cuma namazı açıklaması

Kaymakam Deniz Pişkin’den Cuma namazı açıklaması

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Taşköprü Belediyesi, sokak hayvanlarını besledi

Taşköprü Belediyesi, sokak hayvanlarını besledi

Öğrenciler, topladıkları atık maddelerden sokak hayvanlarına barınak yaptı

Öğrenciler, topladıkları atık maddelerden sokak hayvanlarına barınak yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.