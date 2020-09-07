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Tosya Kaymakamı çalışmaları denetledi

KASTAMONU HABERLERİ  | 07.09.2020 18:18 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin Çakırlar Köyünde devam eden içme suyu çalışmalarını yerinde inceledi.2020 Yılı KÖYDES Çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Çakırlar Köyü Kıran Mahallesinde içme suyu çalışmaları devam ediyor.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin Çakırlar Köyünde devam eden içme suyu çalışmalarını yerinde inceledi.
2020 Yılı KÖYDES Çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Çakırlar Köyü Kıran Mahallesinde içme suyu çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi almak ve çalışmaları yerinde görmek üzere Kaymakam Deniz Pişkin bölgeye gitti.
İçme suyu çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Deniz Pişkin, arazinin sarp olması sebebiyle ağaç zayiatı olmaması için kalan kısmın kazma kürekle yapılacağının altını çizdi. Kaymakam Deniz Pişkin çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada; “Kaymakamlığımızın 2020 yılı KÖY-DES çalışma programı kapsamında, Çakırlar Köyü Kıran Mahallesi’ndeki içme suyu çalışmamızı yerinde inceledik. Çalışma kapsamında 1.900 metre isale hattı kazısı, 30 metre drenaj ve 2 adet maslak yapılacak. İsale hattı kazısının 500 metrelik kısmı ise arazinin çok sarp olması nedeniyle ve ağaç zayiatı olmaması amacıyla kazma kürek kullanılarak el kazısı şeklinde yapılacak. Köyümüze hayırlı olsun” diye konuştu.

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