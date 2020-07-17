Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yol çalışmalarını inceledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, grup köy yollarında devam eden çalışmaları inceledi.

Tosya’da 2020 KÖYDES Çalışma Programı içerinde yer alan grup köy yollarının beton yol yapım çalışmaları devam ediyor. KÖYDES ödeneğinden 2020 yılı yatırım kapsamına alınan ilçeye bağlı Çakırlar Köyü ve Kilkuyu Köyü köy grup yollarının beton yapım çalışmaları aralıksız sürdürülerek havalar soğumadan bitirilmesi planlanıyor. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de çalışmaları görmek ve yerinde incelemek için bölgeye gitti. Çakırlar ve Kilkuyu Grup Köy Yolları çalışmalarında incelemelerde bulunan Kaymakam Pişkin, yüklenici firma sahibi İsmail Bolat’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerde Kaymakam Deniz Pişkin’e Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Keçeci eşlik etti.

