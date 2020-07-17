YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yol çalışmalarını inceledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yol çalışmalarını inceledi

KASTAMONU HABERLERİ  | 17.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, grup köy yollarında devam eden çalışmaları inceledi.Tosya’da 2020 KÖYDES Çalışma Programı içerinde yer alan grup köy yollarının beton yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, grup köy yollarında devam eden çalışmaları inceledi.
Tosya’da 2020 KÖYDES Çalışma Programı içerinde yer alan grup köy yollarının beton yol yapım çalışmaları devam ediyor. KÖYDES ödeneğinden 2020 yılı yatırım kapsamına alınan ilçeye bağlı Çakırlar Köyü ve Kilkuyu Köyü köy grup yollarının beton yapım çalışmaları aralıksız sürdürülerek havalar soğumadan bitirilmesi planlanıyor. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de çalışmaları görmek ve yerinde incelemek için bölgeye gitti. Çakırlar ve Kilkuyu Grup Köy Yolları çalışmalarında incelemelerde bulunan Kaymakam Pişkin, yüklenici firma sahibi İsmail Bolat’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerde Kaymakam Deniz Pişkin’e Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Keçeci eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

Kastamonu Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:25
Sabah
05:19
Öğle
12:56
İkindi
16:55
Akşam
20:23
Yatsı
22:08

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Yeni Güzey Eczanesi
Merkez
Yeşiltaş Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kastamonu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kaymakam Açıkgöz, Gideros koyundaki tarihi camide incelemede bulundu

Kaymakam Açıkgöz, Gideros koyundaki tarihi camide incelemede bulundu

Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.