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Tosya Kaymakamı KÖYDES Çalışmalarını inceledi

KASTAMONU HABERLERİ  | 15.12.2020 16:47 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ilçeye bağlı köylerde devam eden KÖYDES çalışmalarını yerinde inceledi.Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2020 yılı KÖYDES yatırım programına alınan yatırımlar ilçeye bağlı köylerde aralıksız devam ediyor.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ilçeye bağlı köylerde devam eden KÖYDES çalışmalarını yerinde inceledi.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2020 yılı KÖYDES yatırım programına alınan yatırımlar ilçeye bağlı köylerde aralıksız devam ediyor. İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin çalışmaların aksamaması ve kaliteli bir yapı olması için bölgeye bizzat giderek çalışmaları yerinde inceliyor. Tosya ilçesine yaklaşık 5 km mesafede bulunan Kösen Köyü’nde KÖYDES çalışma programı kapsamında kilit parke döşemesi yapılıyor. Kaymakam Deniz Pişkin çalışmaları yerinde incelemek amacıyla köyü ziyaret etti.
Yapılan kilit parke çalışmaları hakkında köy muhtarından bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin hayırlı olsun dileklerini iletti. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin “Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin 2020 yılı KÖYDES Çalışma Programı kapsamında, Kösen Köyümüzde yapımı devam etmekte olan kilit parke çalışmalarını yerinde inceledik, muhtarımızla ve vatandaşlarımızla hayırlı olsun dileklerimizi ilettik” diye konuştu.

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