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Tosya Kaymakamı öncelik yaya uygulamasına katıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.12.2020 14:59 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaya önceliği uygulaması yapıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan öncelik yaya uygulaması kapsamında Tosya ilçesinde yaya geçişlerinde jandarma ve polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaya önceliği uygulaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan öncelik yaya uygulaması kapsamında Tosya ilçesinde yaya geçişlerinde jandarma ve polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Kaymakam Deniz Pişkin’in de katıldığı uygulamada sürücü ve yayalara broşür dağıtıldı. Uygulamada sürücülere trafikte yayalara öncelik verilmesi gerektiği hatırlatılarak, yaya geçişlerinde araçların durarak yayaya yol verilmesi gerektiği anlatıldı. Uygulama hakkında bilgi veren Kaymakam Deniz Pişkin, "Bu hafta özellikle yaya geçitlerinde yapılacak denetim ve uygulamalarla bu farkındalığın canlı tutulması hatta artırılması yönünde bakanlığımızın talimatlarını yerine getiriyoruz. Özellikle bu yaya öncelikli trafik yılı uygulamalarıyla yapılan denetimler, alınan tedbirler ve yapılan farkındalık çalışmalarıyla yaya ölümlerinin yüzde 22 oranında azalış gösterdiği bilimsel olarak ortaya çıkan sonuçlar var. Bakanlığımız bu sonucun ivme kazanması, istatistiğin daha farklı noktalara gelmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Kaymakam Pişkin, "Bugün burada en işlek caddelerimizin birinde hem yayalara, hem sürücülere yönelik daha önce hazırladığımız broşürleri vererek bu farkındalık çalışmasına destek olmaya ve vatandaşımızın bu konudaki bilinç düzeyinin yüksek tutulmasına gayret ediyoruz. Yaya geçidinin olduğu yerlerde, yaya işaretinin olduğu yerlerde, sürücülerimiz mutlaka durmak yavaşlamak zorunda. Yayaya trafikte mutlaka geçişte üstünlük tanımak zorundadırlar. Bunun uygulanmasını ve bunun artık oturmasını temenni ediyoruz, arzu ediyoruz. Hedefimiz budur” diye konuştu.

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