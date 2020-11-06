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Tosya Kaymakamlığı “Açık Kapı” Birimi Faaliyete Girdi

KASTAMONU HABERLERİ  | 06.11.2020 12:24 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamlığı bünyesinde hizmet verecek olan “Açık Kapı” birimi faaliyete girdi.Kamu hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşın kamu hizmetinden hızlı şekilde yararlanması için Tosya Kaymakamlığı bünyesindeki “Açık Kapı” birimi hizmete başladı.

Tosya Kaymakamlığı “Açık Kapı” Birimi Faaliyete Girdi

Tosya Kaymakamlığı bünyesinde hizmet verecek olan “Açık Kapı” birimi faaliyete girdi.
Kamu hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşın kamu hizmetinden hızlı şekilde yararlanması için Tosya Kaymakamlığı bünyesindeki “Açık Kapı” birimi hizmete başladı. “Açık Kapı” birimine ilişkin açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin; "Kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaşların talep ve beklentilerinin hızlı bir şekilde alınması, sorunlarına koordineli bir şekilde etkin çözüm bulunması amacıyla Tosya Kaymakamlığımız bünyesinde kurduğumuz "Açık Kapı" Birimini faaliyete geçirdik. Açık Kapı Birimimizce; İlgili kurumlara gönderilen başvuruların 7 iş günü içerisinde cevaplandırılması, Vatandaşlarımızın başvurularının cevaplandırılmasına yönelik her aşamada bilgilendirilmesinin sağlanması, Birimlerden gelen cevapların çözüm odaklı ve rutinden kaçınılarak verilmesinin sağlanması, Vatandaş memnuniyetine yönelik çalışma disiplin sağlanması, Kaymakamlığımıza bizzat başvuran vatandaşlarımızın güven verici, güler yüzlü ve ihtiyaçlara odaklanan bir şekilde karşılanması, Vatandaşla kurulan iletişimde uygun dil ve üslup geliştirilmesi, sağlıklı iletişime ve nezakete özen gösterilmesi, Kaymakamlığımıza bizzat gelen yaşlılar, engelliler, hasta ve düşkünler ile şehit yakınları ve gazilere kaymakamlık içinde ve dışında danışma ve mihmandarlık hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır. Yeni birimimizin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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