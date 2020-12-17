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Tosya Kaymakamlığı, sokak hayvanları için yardım kampanyası başlattı

KASTAMONU HABERLERİ  | 17.12.2020 11:02 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamlığı, ilçede soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yardım kampanyası başlattı.Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan sokak hayvanları için Kaymakamlık harekete geçti.

Tosya Kaymakamlığı, sokak hayvanları için yardım kampanyası başlattı

Tosya Kaymakamlığı, ilçede soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yardım kampanyası başlattı.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan sokak hayvanları için Kaymakamlık harekete geçti. Bu kapsamda Tosya Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan sokak hayvanları için yardım kampanyası düzenlendi. Kampanya için sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Hem havaların soğuması hem de lokanta ve restoranların paket servis harici kapalı olması nedeniyle yemek artıklarından beslenemeyen sokak hayvanlarımız için tedbir alma zamanı. Şehrin belirli yerlerine koyacağımız beslenme noktaları ve Kaymakamlığımızın öncülüğünde yapıldıktan sonra Yaşat-Sev Tosya Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile hayvanseverlerin kullanımına sunacağımız köpek barınağı için sizlerin de katkılarını bekliyoruz. Yapacağınız bağışlarla düzenli mama alımına da katkı sağlayabilirsiniz. Geçen yıl Kaymakamlığımız tarafından başlatılan ’Patiler Üşümesin’ kampanyamıza bu yıl da ilgi ve yardımlarınızı istirham ediyorum" dedi.

Tosya Kaymakamlığı, sokak hayvanları için yardım kampanyası başlattı

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