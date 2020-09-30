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Tosya Kaymakamlığı tarafından 10 öğrenciye televizyon verildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.09.2020 11:08 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamlığı, ilçede EBA derslerini takip edemeyen öğrencileri tespit ederek, televizyon hediye etti.Tosya Kaymakamlığı tarafından evinde televizyon olmadığı için EBA üzerinden ders takibi yapamayan öğrencilere yönelik ilçede çalışma yaptı.

Tosya Kaymakamlığı tarafından 10 öğrenciye televizyon verildi

Tosya Kaymakamlığı, ilçede EBA derslerini takip edemeyen öğrencileri tespit ederek, televizyon hediye etti.
Tosya Kaymakamlığı tarafından evinde televizyon olmadığı için EBA üzerinden ders takibi yapamayan öğrencilere yönelik ilçede çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde evinde televizyon olmayan 10 öğrenci tespit edildi. Tosya Kaymakamlığı tarafından alınan televizyonlar, evlerinde televizyon olmayan öğrencilere dağıtıldı. Evinde televizyonu olmadığı için EBA üzerinden ders takibi yapamayan öğrencilerin tespiti amacıyla uygulanan tarama çalışmasının sonucunda televizyon kurulumlarını yapmaya başladıklarını ifade eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığı olarak ilk etapta 10 öğrencimizin evinde televizyon kurulumunu gerçekleştirdik” dedi.

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