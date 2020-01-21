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  4. Tosya Sosyal Yardımlaşma Vakfına Üye Seçimi Yapıldı

Tosya Sosyal Yardımlaşma Vakfına Üye Seçimi Yapıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 21.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

Tosya’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na üye seçimi yapıldı.Köy ve mahalle muhtarları, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 2020 içinde görev alacak üyeleri seçmek için toplandı.

Tosya’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na üye seçimi yapıldı.
Köy ve mahalle muhtarları, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 2020 içinde görev alacak üyeleri seçmek için toplandı. Kaymakam Deniz Pişkin’in başkanlığında yapılan toplantıya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Keçeci ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. İlçe Halk Kütüphanesi’nde yapılan toplantısında konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, “Köy ve mahallelerimizde fakir fukaralara ulaşılması, hizmet ihtiyaçları için sürekli temas içerisinde olacağız. İlçe halkımıza en iyi hizmeti hep birlikte sunacağız" dedi.
Muhtarların görüş ve önerilerinin ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimlerine geçildi. Şehreküstü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük ve Yenidoğan Köyü Muhtarı Refik Eşit 2020 yılı için Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’ne muhtar üye olarak tekrar seçildiler.

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