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Tosya’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 19.09.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.Tören saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Tosya’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Tören saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Kaymakamlık, belediye ve Harp Malulü Gazileri Derneği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Temsilcisi Galip Yaman yaptı. Yaman konuşmasında; “Bugün Gazi olmanın gurur ve kıvancını büyük bir coşku ile yaşıyoruz. 19 Eylül Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsınsa Türk Kahramanlığının taçlandığı bir gündür. Sayın konuklar Gaziler Günü törenine hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit dul ve yetimleri derneği adına saygıyla selamlıyorum” dedi.
Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören, ardından Kaymakam Deniz Pişkin ve protokol üyeleri Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Temsilciliğini ziyaret etti.
Törene Kaymakam Deniz Pişkin, Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül, Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Galip Yaman, daire ve kurum amirleri katıldı.
19 Eylül Gaziler Haftası kutlama töreni maske, mesafe ve hijyen olmak üzere pandemi kurallarına uyularak yapıldı.

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Gültürk Eczanesi
Merkez
Yeni Binici Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
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