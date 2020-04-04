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Tosya’da 20 yaş altına ilk ceza kesildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 04.04.2020 15:09 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı iki kişiye ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre; korona virüs tedbirleri kapsamında 04.04.2020 tarihi itibariyle 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından ilçede de denetimler gece yarısından itibaren başladı.Güvenlik güçlerinin yürüttüğü önleyici kolluk faaliyeti esnasında, Karşıyaka mahallesinde yapılan kontrollerde, A.Ç.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı iki kişiye ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre; korona virüs tedbirleri kapsamında 04.04.2020 tarihi itibariyle 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından ilçede de denetimler gece yarısından itibaren başladı.
Güvenlik güçlerinin yürüttüğü önleyici kolluk faaliyeti esnasında, Karşıyaka mahallesinde yapılan kontrollerde, A.Ç. (19) ve R.D. (17) isimli iki kişinin sokakta gezdiği tespit edildi. Şahısların 20 yaş altı olduğu ve dışarı çıkma yasağına uymadığını tespit eden güvenlik güçleri İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında 392 TL idari para cezası kesti.
20 yaş altına uygulanan ilk ceza olduğuna dikkat çeken ekipler denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağını belirtti.

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