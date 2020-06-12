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Tosya’da 2020 YKS güvenlik toplantısı yapıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 12.06.2020 16:46 | Son Güncelleme

28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan ve Kastamonu’nun Tosya ilçesinden 959 adayın katılacağı 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) güvenlik toplantısı İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında yapıldı.Geçtiğimiz yıl ilçede ilk defa yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının bu yılda sorunsuz geçmesi ve alınacak olan güvenlik tedbirlerini görüşmek üzere Tosya Sınav Koordinasyon Kurulu Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı.

Tosya’da 2020 YKS güvenlik toplantısı yapıldı

28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan ve Kastamonu’nun Tosya ilçesinden 959 adayın katılacağı 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) güvenlik toplantısı İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında yapıldı.
Geçtiğimiz yıl ilçede ilk defa yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının bu yılda sorunsuz geçmesi ve alınacak olan güvenlik tedbirlerini görüşmek üzere Tosya Sınav Koordinasyon Kurulu Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sınav Kurulu Başkanı Kaymakam Deniz Pişkin, “27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Tosya Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü üç oturumda yapılacak ve 8 okulumuzda gerçekleşecek sınava, 959 aday katılacak. İlçe olarak verdiğimiz yoğun gayretin ardından Tosya’nın ÖSYM tarafından sınav merkezi ilan edilmesiyle öğrencilerimizin il merkezine ve diğer sınav merkezlerine gitme zorunluluğu ortadan kalkmış oldu. Bugün de bunun meyvelerini topluyoruz.
İlgili kurum yetkililerimizin katılımıyla bugün yaptığımız toplantı sonucunda öğrencilerimizin sorunsuz bir sınav yaşamaları için gerekli her türlü tedbiri planladık. Adaylara şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

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