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Tosya’da 3 okula yıkım kararı

KASTAMONU HABERLERİ  | 05.02.2020 16:50 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 3 okul ile öğretmenevi için depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verildi.Tosya ilçesinde yapılan deprem dayanıklılık testini 3 okul ve öğretmenevi geçemedi.

Tosya’da 3 okula yıkım kararı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 3 okul ile öğretmenevi için depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verildi.
Tosya ilçesinde yapılan deprem dayanıklılık testini 3 okul ve öğretmenevi geçemedi. Yapılan test sonucunda ilçede eğitim öğretim yapan 3 okulun binası ve öğretmenevi için yıkım kararı verilerek okulların başka okullara taşınmasına ve öğretmenevinin bina tahsisi yapılana kadar durdurulması kararı alındı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 1722 ada 4 parsel üzerinde bulunan Şehit Er Murat Çökmez İlkokulu ve Tosya Mesleki Eğitim Merkezi ile yine Cumhuriyet Mahallesi 369 ada 25 parsel üzerinde bulunan Atabinen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tosya Öğretmenevi hakkında Bakanlığımız tarafından yaptırılan deprem performans testi sonucunda yıkım kararı verilmiştir.
Kararın müdürlüğümüze tebliğ edilmesinden sonra yapılan planlama sonucunda Şehit Er Murat Çökmez İlkokulunun Fatih Ortaokuluna, Atabinen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, Mesleki Eğitim Merkezinin de Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne taşınmasına, Tosya Öğretmenevinin başka bir bina tahsisi yapılana kadar faaliyetlerini durdurmasına karar verilmiştir.
Öğrencisinden, öğretmenine tüm eğitim paydaşlarımızın daha güvenli eğitim ortamlarında bulunmaları amacıyla çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.

Tosya’da 3 okula yıkım kararı

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Agli
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