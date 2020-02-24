YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Tosya’da 31. Vergi Haftası kutlamaları başladı

Tosya’da 31. Vergi Haftası kutlamaları başladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.02.2020 17:54 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 31.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 31. Vergi Haftası kutlamaları başladı.
Vergi Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.
Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Alaaddin Çal yaptı. Vergi Haftasını kutladıklarını ifade eden Müdür Yardımcısı Alaaddin Çal, her yıl Şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığımızca 24 Şubat -01 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan 31. Vergi Haftası ülkemize ve Gelir İdaresi Başkanlığımıza hayırlı olsun. Bu itibarla hepinize hoş geldiniz der, saygı ve sevgilerimi sunar, katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunarım” dedi.
31’inci Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında makam ziyaretleri yapılacak, okullar ziyaret edilerek çocuklar vergi konusunda bilinçlendirilecek, mükellefler ve odalar ziyaret edilecek.
Çelenk sunma törenine Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları Alaaddin Çal ve Hasan Demirci, Vergi Dairesi Personeli ile serbest muhasebeci ve mali müşavirler katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Başkan Kocaman Ankara’da

Başkan Kocaman Ankara’da

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Polislerden vatandaşlara bez çanta

Polislerden vatandaşlara bez çanta

Kastamonu Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:21
Öğle
13:03
İkindi
16:04
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Emin Eczanesi
Merkez
Kastamonu Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Murat Demir’den GMG Kastamonuspor’a ve İdlib’e bağış

Murat Demir’den GMG Kastamonuspor’a ve İdlib’e bağış

Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde son durum

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Kastamonu’da okullara kar tatili

Kastamonu’da okullara kar tatili

Kastamonu’da Trafik Kazası: 1 Ölü

Kastamonu’da Trafik Kazası: 1 Ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.