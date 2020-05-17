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Tosya’da 9. kütüphane açıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 17.05.2020 11:56 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin “Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" sloganıyla başlatılan kampanyada 9.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin “Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" sloganıyla başlatılan kampanyada 9. kütüphaneyi açtı.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin tarafından başlatılan “Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" kampanyası kapsamında hayırseverlerin katkısıyla 9. Kütüphane tamamlandı.
Tosya Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda yapımı tamamlanan 9. Kütüphaneye 15 Temmuz Şehitlerinden Şehit Polis Dursun Acar’ın ismi verildi. Corona virüs covid19 salgın hastalığı nedeniyle öğrenci bulunmayan okulda açılış öğrencisiz yapıldı.
Açılışa Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ve Okul Müdürü Suat Aktürk katıldı.
Açılışın ardından kütüphaneyi gezen Kaymakam Deniz Pişkin, “Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın’ sloganıyla şahsım tarafından başlatılan ve tamamen hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla yürütmekte olduğumuz kampanya kapsamında, bugün 9’uncu okul kütüphanemizi hayata geçirmenin haklı gururu ve mutluluğunu yaşadık. 550 öğrencisi bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda oluşturduğumuz bu yeni kütüphaneye, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Polis Özel Harekât Müdürü Dursun Acar’ın ismini verdik. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan hain darbe girişimi sonucu Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen, Ardahan’da mesai arkadaşlığı yaptığım ve aynı zamanda hemşehrim olan Dursun Müdürümü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Onların adını ve manevi mirasını gelecek kuşaklara aktararak yaşatmayı, bu manada milli ve manevi değerlerimize sıkı sıkıya bağlı bir nesil yetiştirmenin gayretinde olmayı sürdüreceğiz. Kütüphanemiz, pandemi süreci bitince öğrencilerimizin hizmetinde olacak” diye konuştu.

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