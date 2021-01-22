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Tosya’da bağ evinden motor çalan hırsız JASAT ekiplerince yakaladı

22.01.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Tosya’da bağ evinden motor çalan hırsız JASAT ekiplerince yakaladı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, Tosya ilçesinde bağ evinde yapan hırsızlığı saklandığı yerde yakaladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, Tosya ilçesinde bağ evinde yapan hırsızlığı saklandığı yerde yakaladı. Ayrıca çalınan malzemelerde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Tosya’da Kuzyaka Mahallesi’nde meydana gelen evden hırsızlık olayının ardından inceme başlatan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinde (JASAT) dedektifleri, olayı gerçekleştiren A.Ş. adlı şahsı Yenidoğan köyünde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda bağ evinden çalınan 1 adet ot biçme makinesi ile 1 adet çapa makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler teşhis ettirildikten sonra sahibi Ü.K.’ye teslim edildi. Gözaltına alınan A.Ş. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Tosya’da bağ evinden motor çalan hırsız JASAT ekiplerince yakaladı

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