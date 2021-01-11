Tosya’da bağlara dadanan 2 hırsız yakalandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bağ hırsızlığı yaptığı tepsi edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre sonbahar mevsiminde insanların şehir merkezine gelmesi nedeniyle boş kalan bağlarda artan hırsızlık olaylarına karşı teyakkuza geçen güvenlik güçleri yaptıkları takip sonucu 2 hırsızlık şüphelisini yakaladı. Şüphelerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edildi. Olayın ardından açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Her kış olduğu gibi bu kış da bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları son zamanlarda artmaya başladı. Özellikle bağlarda kışın nispeten kimsenin olmaması, hırsızlık niyeti olan kişilerin öncelikli olarak buraları tercih etmesine neden oluyor.

İlçe Jandarma Komutanlığımız ve Emniyet Müdürlüğümüzün gayretli çalışmaları sonucu, bağ evlerinde sürekli olarak hırsızlık yapan iki kişi tespit edilerek adli makamlara teslim edildi. Fakat siz değerli Tosyalı Kardeşlerimin de bu konuda dikkatli olması ve bağ evlerinizde ekonomik ederi yüksek eşya ve malzeme bulundurmamasını önemle tavsiye ediyorum” diye konuştu.

